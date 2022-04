Séoul sur le qui-vive face à un éventuel essai nucléaire de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud scrute de très près l’évolution de la situation face à la possibilité que sa voisine du Nord effectue un nouveau tir de missile balistique intercontinental (ICBM) ou un essai nucléaire, à l’occasion de son Jour du soleil, une fête nationale célébrant la naissance de son fondateur Kim Il-sung, le 15 avril. Une annonce faite aujourd’hui par son ministère de la Réunification.Un de ses responsables a précisé que les services des renseignements sud-coréen et américain étaient prêts à toute éventualité, sans pour autant donner de précisions sur les informations militaires concernées.Le pays communiste serait en train de rétablir un des tunnels de son fameux site d’essais nucléaires de Punggye-ri, qu’il aurait démantelé en 2018, et envisagerait d’y tester une bombe visant à développer une arme atomique tactique de petite taille.A propos de l’information sur la possible démolition de l’hôtel Haegumgang du complexe touristique des monts Geumgang au nord du 38e parallèle, le ministère a annoncé attendre la réponse de Pyongyang, après lui avoir demandé de confirmer sa véracité.Cet ensemble, un des symboles de la coopération économique entre les deux parties, a été construit par le groupe sud-coréen Hyundai Asan, qui avait opéré les circuits touristiques de ses ressortissants aux monts jusqu’à leur suspension en 2008. Or, en 2019, Kim Jong-un a ordonné la destruction de ses installations « minables » réalisées par le Sud. Son pays aurait alors lancé les travaux en ce sens.Les deux Corées continuent pourtant leur communication par le biais des liaisons téléphoniques entre leurs bureaux respectifs.