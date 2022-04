Yoon Suk-yeol ne veut pas se précipiter sur la réorganisation du gouvernement

Photo : YONHAP News

Le président élu Yoon Suk-yeol veut réorganiser sa prochaine administration, en supprimant certains ministères, plus particulièrement, celui de l’Egalité des sexes et de la Famille, ou en regroupant leurs fonctions. Cela dit, le projet en ce sens n’est pas forcément assuré, puisqu’il doit être voté par le Parlement. Or, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la future formation au pouvoir, ne dispose pas de sièges suffisants pour le faire adopter.Le comité de transition présidentielle s’est alors fait une idée. Il s’agit de composer l’exécutif selon l’organisation du gouvernement sortant, au lieu de camper sur sa position. Le candidat au poste de ministre de l’Egalité des sexes sera donc lui aussi choisi.Ahn Cheol-soo, qui dirige l’équipe, a expliqué aujourd’hui avoir pris une telle décision en considération de la gravité de la situation dans le pays comme à l’étranger, aussi bien sur le plan économique qu’au niveau diplomatique et sécuritaire. Il aurait aussi pris en compte le fait que l’éventuel bras de fer autour du dossier en question entre les deux principaux partis de l’Assemblée n’aidera pas le prochain président de la République à dessiner le début de son quinquennat.Le secrétaire général de Yoon est allé jusqu’à dire que le futur pouvoir se concertera pleinement sur le sujet avec le Minjoo, la formation de Moon Jae-in, avant de présenter au Parlement le projet de loi en ce sens.Pendant ce temps, Yoon Suk-yeol a visité aujourd’hui Camp Humphreys, le nouveau QG des GIs stationnés en Corée du Sud, situé à Pyeongtaek à quelque 70 km au sud de Séoul. L'occasion pour lui d'échanger brièvement avec le commandant en chef Paul LaCamera, et de souligner l'importance de la dissuasion élargie et de l'alliance militaire entre les deux pays.