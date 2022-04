COVID-19 : quatrième dose de vaccin en automne ?

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 en Corée du Sud descend doucement en restant cependant au-dessus des 200 000 pour le quatrième jour consécutif. Ces dernières 24 heures, les autorités sanitaires ont enregistré 224 820 contaminés, soit une baisse de 60 000 par rapport à la veille et de 95 000 en une semaine.Les patients en état critique sont au nombre de 1 116, 12 personnes de moins que la veille mais toujours au-delà des 1 100 pour le sixième jour d’affilée depuis le 2 avril. 348 nouveaux décès ont été recensés et le taux de létalité reste toujours à 0,12 %. La plupart des victimes sont des plus de 60 ans, la catégorie d'âge hautement à risque, et 15 morts chez les enfants de moins de 10 ans, dont un cas supplémentaire aujourd’hui.Dans ce contexte, le gouvernement sud-coréen est toujours réticent à classer le COVID-19 comme une maladie endémique. En attendant de trancher, il élabore toujours le plan de retour à la vie normale en considération du ralentissement de la propagation du variant Omicron.Alors que le taux de vaccination de la 3e dose est actuellement de 64 %, l’exécutif incite les plus vulnérables à se faire inoculer un rappel et propose aux parents des 5-11 ans une injection pour leurs bambins. De plus, une campagne pour une quatrième dose est en discussion afin de prévenir une éventuelle nouvelle vague en automne.