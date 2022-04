Météo : pluie et grand soleil au programme de ce jeudi

Photo : YONHAP News

La journée a clairement été scindée en deux. Une matinée nuageuse et pluvieuse sur une grande majorité de la Corée du Sud, suivie d’un après-midi radieux. En effet, les habitants du sud et de l’est ont été probablement surpris de devoir ressortir leur parapluie. Ceux de la zone métropolitaine, de quelques régions centrales et de l’île de Jeju ont pour leur part juste observé un ciel couvert.En revanche, passé midi, les conditions météorologiques sont devenues idéales. Un temps dégagé accompagné d’un grand soleil a ravi les résidents du pays du Matin clair.Côté températures, des valeurs printanières ont de nouveau été enregistrées. Elles ont été quasi-identiques à celles de cette semaine, à savoir 16°C à Séoul, 19°C à Daejeon et à Busan, et 21°C à Daegu.Par ailleurs, les autorités compétentes ont prolongé ce matin l’avis de sécheresse dans plusieurs régions.