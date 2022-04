Un navire et son équipage sud-coréen portés disparus dans les eaux taïwanaises

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen a annoncé hier qu’un navire de 322 tonnes était porté disparu au large de Taïwan, avec à son bord six marins sud-coréens. L’information lui a été transmise par les autorités maritimes taïwanaises qui ont reçu un signal de détresse, jeudi matin, vers 9h 50. Le signal a été émis par KYOTO N°1, dont l’équipage est composé de six sud-Coréens.KYOTO N°1 qui est parti du port sud-coréen de Busan remorquait KYOTO N°2. Il se dirigeait vers l’île Batam de l’archipel indonésien.Dès le signal reçu, les autorités taïwanaises ont déployé des patrouilleurs et des hélicoptères sur la zone en question. Pour le moment, seul le navire annexe a été retrouvé, le remorqueur KYOTO N°1 restant introuvable.De son côté, Séoul a dépêché un navire de patrouille de ses garde-côtes. Il a également mis en place une cellule de crise. Depuis, les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours.Le Premier ministre Kim Boo-kyum a ordonné de mobiliser tous les moyens disponibles pour sauver l’équipage sud-coréen en coopération avec les autorités locales.KYOTO N°1 est un navire battant pavillon sierra-léonais détenu par Sea Star Shipping, un armateur basé aux Emirats arabes unis.