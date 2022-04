Philip Goldberg qualifie la Corée du Nord de régime voyou

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, Philip Goldberg, choisi par le président Joe Biden comme ambassadeur américain en Corée du Sud, a déclaré que la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible (CVID) de la Corée du Nord correspondait à l’objectif de non-prolifération de Washington, et a qualifié le pays communiste de « régime voyou ».Il a fait ces remarques hier devant la commission des affaires étrangères du Sénat, qui l’interrogeait dans le cadre de son audition de confirmation.Devant les sénateurs, le diplomate chevronné a martelé qu’il fallait faire tout le possible face à l’Etat ermite, qui selon lui, à chaque fois que l’occasion se présente, viole les résolutions des Nations unies, les conventions internationales et même ses propres engagements. Il a toutefois reconnu que le CVID était difficile à atteindre.Le nouveau représentant américain désigné a été coordinateur du département d’Etat pour l’application des sanctions onusiennes contre Pyongyang sous Barack Obama entre 2009 et 2010. Il est connu comme un faucon de la politique nord-coréenne.