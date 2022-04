COVID-19 : faut-il déclasser la pandémie en une maladie endémique ?

Photo : KBS News

Le gouvernement se penche sur la possibilité de déclasser le COVID-19 parmi les maladies endémiques, étant donné que la pandémie continue sa décrue ce mois-ci. Le Premier ministre Kim Boo-kyum a affiché, ce matin, sa volonté de trancher en temps cette question pour adapter le dispositif à l’évolution de la situation sanitaire, cela après avoir écouté les opinions de différents horizons.Kim a annoncé que l’exécutif allait ajuster et compléter certaines mesures, si elles étaient réalisables, même avant la refonte générale du dispositif actuel.Concrètement, il s’agit de faire passer la situation sanitaire du COVID-19 du niveau 1, le plus haut des maladies contagieuses, au niveau 2 qui correspond à celles de la tuberculose ou de la rougeole. Une fois le déclassement confirmé, le gouvernement pourrait écourter la durée du confinement des habitants contaminés au coronavirus ou encore lever totalement une telle obligation.Par ailleurs, le chef du gouvernement a précisé que les cellules de dépistage des centres de la santé publique interrompront les tests antigéniques à partir de la semaine prochaine. Il a demandé aux collectivités locales de réorienter les ressources humaines et matérielles disponibles vers les établissements à haut risque comme les Ehpad.Dans ce contexte, le siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a fait un point sur la prévalence qui varie selon les tranches d’âge face au COVID-19. Il a croisé le bilan enregistré jusqu’à hier aux statistiques démographiques du mois dernier.Selon ses données, la moitié des jeunes âgés de moins de 20 ans a été contaminée par l’épidémie. Plus précisément, il s’agit de 1 846 489 des 3 697 734 enfants âgés de 0 à 9, soit 49,9 %, et de 1 991 775 des 4 699 914 adolescents âgés de 10 à 19 ans, soit 42,4 %.Le taux d’incidence pour 100 000 habitants a également tendance à baisser au fil des âges : les 49 104 pour les 0-9, 42 294 pour les 10-19, 32 195 pour les 20-29, 32 453 pour les 30-39, 28 070 pour les 40-49, 20 709 pour les 50-59, 20 379 pour les 60-69, 17 972 pour les 70-79 et 19 302 pour les 80-89.Selon les autorités sanitaires, cette forte prévalence chez les enfants s’expliquerait par deux facteurs. Premièrement, ils ont un système immunitaire vulnérable. Ensuite, ils ont de nombreux contacts avec les personnes qui s’occupent d’eux.Côté bilan, la Corée du Sud a enregistré 205 333 infectés supplémentaires au COVID-19 en 24 heures (205 302 cas d’origine locale et 31 importés), soit une baisse d’environ 20 000 contaminations par rapport à la veille. 373 nouveaux décès sont aussi à déplorer pour un total de 18 754 morts. Ce qui porte le taux de létalité à 0,13 %. Quant au nombre de malades victimes de formes graves, il s’établit à 1 093, soit 23 personnes de moins en un jour.