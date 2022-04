The 2022 International Booker Prize : la sud-Coréenne Chung Bora retenue dans la liste finale

Photo : YONHAP News

La romancière sud-coréenne Chung Bora a été sélectionnée parmi les finalistes de l’International Booker Prize, qui constitue l’un des trois prix littéraires les plus prestigieux au monde avec le prix Nobel de littérature et le prix Goncourt.La Fondation Booker Prize a publié, jeudi, sa dernière liste de sélection dite « courte » pour l’édition 2022. Six œuvres sont en lice, y compris « Cursed Bunny » de Chung Bora donc au côté de « The Books of Jacob » d’Olga Tokarczuk, l’écrivaine polonaise qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 2018.Anton Hur, traducteur sud-coréen de « Cursed Bunny », est aussi sur la liste avec son écrivaine. Pour rappel, l’International Booker Prize récompense le meilleur ouvrage étranger traduit en anglais et publié au Royaume-Uni avec une particularité : il est décerné conjointement à l’auteur du livre et à son traducteur.« Cursed Bunny » est un recueil contenant dix récits, y compris notamment la nouvelle intitulée « Lapin maudit ». Selon la Fondation Booker Prize, il défie les genres en brouillant les frontières entre le réalisme magique, l’horreur et la science-fiction.C’est la troisième fois qu’une femme auteur sud-coréenne accède au dernier round de la sélection pour cette récompense prestigieuse.En 2016, Han Kang a obtenu ce prix avec « The Vegetarian », en français « La Végétarienne ». Son autre livre « The White Book », en français « Blanc », a été retenu pour la liste courte en 2018. L’année suivante, « At dusk », en français « Au soleil couchant » de Hwang Sok-yong a fait partie de la liste longue de présélection mais sans parvenir à l’étape suivante.Le nom du lauréat ou de la lauréate 2022 sera annoncé le 26 mai.