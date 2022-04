Chung Eui-yong s’exprime devant la conférence ministérielle de l’Otan

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le ministre des Affaires étrangères Chung Eui-yong a pris part à la conférence conjointe des chefs de la diplomatie des 30 membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) et de huit de ses pays partenaires : quatre d’Asie-Pacifique, dont la Corée du Sud, et quatre autres d’Europe.La réunion s’est tenue hier à Bruxelles, où se trouve le siège de l’Alliance atlantique. Aucun de ses prédécesseurs n’y avait déjà participé.Chung s’est exprimé sur la guerre russo-ukrainienne, le partenariat entre l’Otan et le pays du Matin clair ou encore sur la question de la péninsule coréenne.En amont des discussions, le secrétaire général de l'organisation, Jens Stoltenberg, a fustigé l’invasion russe, en affirmant que celle-ci aura des implications à long terme pour la sécurité de l’Europe et qu’elle complique à la fois l’ordre mondial.Et d’ajouter que la présence des Etats partenaires témoigne de l’unité pour soutenir l’Ukraine, pour condamner l’attaque russe et pour défendre l’ordre international fondé sur des règles communes.