Accident mortel d’un hélicoptère des garde-côtes sud-coréens au large de l’île de Jeju

Photo : YONHAP News

Un hélicoptère de la police maritime sud-coréenne s’est écrasé dans les eaux situées à 370 km au sud-ouest de l’île de Mara, la partie du territoire la plus au sud, près de l’île de Jeju.L’accident survenu au petit matin à 1h 32, il a fait deux victimes et une personne portée disparue parmi les quatre membres de l’équipage. Le commandant de bord de l’aéronef a été retrouvé par un navire de patrouille à proximité, mais il a été retrouvé grièvement blessé.Il s’agissait d’un hélicoptère S-92 qui appartenait au quartier général des garde-côtes du sud. Il était mobilisé dans le cadre de l’opération de sauvetage de six sud-Coréens à bord du navire KYOTO N°1 qui avait disparu hier dans les eaux taïwanaises. Il a alors déposé six agents de l’unité spéciale de sauvetage sur le navire de patrouille 3012 de la Marine nationale. Ensuite il a regagné sa base de Busan. Mais dès son redécollage, il s’est abîmé en mer.Les garde-côtes, la Marine nationale et le ministère des Affaires maritimes ont mobilisé des bateaux et des aéronefs à la recherche du membre porté disparu.Le président de la République Moon Jae-in a exprimé sa profonde émotion suite à cet accident. Il a présenté ses condoléances pour les deux policiers morts en service commandé, et il a souhaité un rétablissement rapide au commandant de l’hélicoptère. Le chef de l’Etat a ordonné aussi de mobiliser tous les moyens nécessaires pour rechercher et sauver la personne portée disparue ainsi que l’équipage sud-coréen du navire KYOTO N°1.