COVID-19 : lancement d’une task force pour aider les sud-Coréens de Shanghaï sous confinement

Face à la recrudescence des cas de COVID-19, à Shanghaï en Chine, le confinement se prolonge.Afin de venir en aide aux entreprises et aux ressortissants sud-coréens présents dans cette mégapole de 26 millions d’habitants, leur gouvernement a créé une task force. Celle-ci continue à les contacter et à mener des discussions sur place, si nécessaire.C’est donc son consulat général basé dans la ville chinoise qui joue un rôle principal. Concrètement, il a d’ores et déjà demandé aux autorités locales de délivrer une attestation « transport et logistique d’urgence » aux firmes sud-coréennes afin que celles-ci puissent reprendre au plus vite leurs activités.Pourtant, un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a admis qu’il était de plus en plus difficile d’obtenir une dérogation, la majorité des entreprises installées à Shanghaï ayant fermé.Et pour aider les expatriés, la task force garde contact avec leur association et accorde aussi une exception à ceux qui souhaitent rentrer dans leur pays natal afin qu’ils fassent un test PCR à l’arrivée, et non pas avant leur départ de la ville chinoise.