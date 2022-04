Yoon Suk-yeol lancera une tournée régionale en commençant par Daegu

Photo : YONHAP News

Le prochain chef de l’Etat Yoon Suk-yeol entamera une tournée régionale la semaine prochaine en commençant par la ville de Daegu et sa province environnante de Gyeongsang du Nord, le fief des conservateurs.Selon sa porte-parole, Bae Hyun-jin, Yoon souhaite faire de ces déplacements une belle occasion de réfléchir sur les moyens permettant d’assurer un développement équilibré entre les régions, et d’en établir un agenda solide pour la gestion des affaires de l’Etat.Ce programme laisse penser que l’ancien procureur général pourrait rencontrer l’ancienne présidente Park Geun-hye qui s’est récemment installée dans sa nouvelle résidence située dans sa ville natale de Daegu après de longues péripéties, à savoir sa destitution, son emprisonnement, sa libération suite à une grâce présidentielle et sa dernière hospitalisation.Selon Bae, cette possibilité est évidemment en examen, mais rien n’est encore décidé.D’un autre côté, la polémique continue d’enfler autour de Han Duck-soo désigné au poste de Premier ministre par le futur président de la République.L’ancien officiel de 72 ans semblait être l’homme de la situation en ce qu’il est doté de diverses expériences dans les secteurs public comme privé et qu’il a occupé des fonctions cruciales à travers quatre administrations, tantôt progressistes, tantôt conservatrices.Mais Han est soupçonné de quelques irrégularités concernant sa belle fortune réalisée ces dernières années. Concernant cette polémique, il a déclaré qu’il s’expliquerait amplement lorsqu’il se présentera à son audition de confirmation auprès de l’Assemblée nationale.