Nouveau siège de la résidence présidentielle : le ministère de la Défense commence à déménager

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a entamé, ce matin, de véritables opérations de déménagement pour céder son bâtiment au siège de la prochaine résidence de la République.Sur ce site, situé dans le quartier de Yongsan à Séoul, on pouvait voir de nombreux militaires, déménageurs et camions s’activer pour vider les premiers locaux concernés et transporter des cartons, des meubles ainsi que des équipements.Dans un premier temps, il s’agit de libérer les bureaux des six étages du haut, dans ce bâtiment de dix étages. Comme les quatre autres abritent les lieux névralgiques du ministère, de peur d’un vide sécuritaire, leur transfert est programmé après le 28 avril prochain, à savoir le jour où Séoul et Washington termineront leurs exercices conjoints militaires du premier semestre de cette année.Le ministère de la Défense s’est installé dans ce nouveau bâtiment en 2003. Après 19 ans, il a commencé à déménager de nouveau pour disperser ses bureaux sur plusieurs sites.Il transférera la majorité de ses services dans le bâtiment de l’état-major interarmées (JCS) situé à côté, donc dans la même enceinte, et les autres sur d’autres sites comme le centre d'événementiels de l’Armée de Terre, un palais des Congrès du ministère et l’ancien bâtiment de l’Administration du programme d’acquisition de défense (DAPA).