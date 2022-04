COVID-19 : l’exemption de test négatif pour les résidents étrangers de longue durée sous condition

Photo : YONHAP News

Un étranger n’aura plus besoin de présenter une attestation de résultat négatif d’un test PCR au COVID-19 lorsqu’il entrera dans le territoire sud-coréen, à condition qu’il remplisse les deux conditions suivantes : il doit résider en Corée du Sud depuis longtemps et il a déjà été contaminé par la pandémie sur le sol coréen. Cette mesure sera valable à partir du lundi 11 avril prochain.Les sud-Coréens bénéficient déjà d’une telle facilité. Donc, il s’agit d’élargir celle-ci aux étrangers qui se sont bien installés au pays du Matin clair.Plus concrètement, l’étranger doit être titulaire d’une carte de résident longue durée en Corée du Sud, et aussi d’être en mesure de présenter la notification de confinement délivrée par les autorités sud-coréennes attestant qu’il avait été infecté par le COVID-19 entre les 10 ou 40 jours antérieurs à son départ.Les étrangers bénéficiaires de cette exemption seront amenés à effectuer un test de dépistage après l’entrée sur le sol sud-coréen. En cas de résultat négatif, s’ils sont non vaccinés, ils devront s’isoler pendant sept jours, mais s’ils sont déjà entièrement vaccinés, ils n’auront pas d’obligation de confinement.