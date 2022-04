Photo : YONHAP News

Les températures de saison se maintiennent depuis hier dans tout le pays. On constate une légère augmentation d’environ deux degrés par rapport aux moyennes d’hier, à savoir 19°C à Séoul, 22°C à Daejeon et Jeonju mais seulement 15°C à Busan.Durant le weekend, le ciel se couvrira légèrement et les températures devraient se rafraîchir un peu. Pour demain samedi, si vous vous trouvez dans la région métropolitaine de Séoul, n’oubliez pas de prendre votre parapluie car de petites averses sont à prévoir.