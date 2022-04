Photo : YONHAP News

Un léger frémissement à la hausse pour le KOSPI après deux jours de baisse consécutif. En effet, le Kospi est monté à 2 700,39 points (+0,17 %). Quant au Kosdaq, celui des valeurs technologiques, il grimpe également et clôture à 934,73points (+0,73 %).Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne, mais s’affaiblit face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 331,13 wons (-1,42 wons) et le dollar américain 1 225,1 wons (+5,6 wons).