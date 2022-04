Future administration Yoon : sélection de huit ministres

Photo : YONHAP News

La composition du gouvernement du président élu se concrétise petit à petit. En seulement une semaine après la désignation du Premier ministre Han Duck-soo, la liste des huit ministres de la future administration de Yoon Suk-yeol a été dévoilée hier.Tout d’abord, au poste de vice-Premier ministre à l'Economie, c’est Choo Kyung-ho, le député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), future formation au pouvoir qui a été choisi. Celui qui va exercer aussi le rôle du ministre des Finances avait déjà exercé la fonction de vice-ministre de ce département. Son expertise dans le domaine et ses compétences politiques auraient joué un rôle dans le choix.A la tête du ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, l’ex-gouverneur de l’île de Jeju, Won Hee-ryong, a été désigné à la grande surprise. Le futur président de la République a indiqué que Won avait une compréhension approfondie sur l’immobilier, le secteur étroitement lié à la vie du peuple où l’équité doit se rétablir.Quant au ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille que Yoon a promis d’abolir, il a été confié à Kim Hyun-sook, professeure à l’université Soongsil.Le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur aura comme nouveau chef, Lee Chang-yang, professeur de l'Institut des sciences et technologies avancées de Corée (KAIST).L’ancien sous-directeur de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), Lee Jong-sup quant à lui va diriger le ministère de la Défense, tandis que l’ex-éditeur du journal Joongang Ilbo, Park Bo-kyun, a été nommé ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme.Enfin, Jeong Ho-yeong, l’ancien directeur du CHU de Kyungpook a été choisi pour prendre les rênes du ministère de la Santé publique et du Bien-être, et Lee Jong-ho, directeur du centre de recherche sur les semi-conducteurs à l'université nationale de Séoul affecté à la tête du ministère des Sciences et des TIC.