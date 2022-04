COVID-19 : le nombre de nouvelles infections en dessous des 100 000

Photo : YONHAP News

L’épidémie continue de s’affaiblir. La Corée du Sud a recensé 90 928 nouveaux cas confirmés en l’espace de 24 heures. C’est la première fois depuis 48 jours que le chiffre tombe sous les 100 000. De plus, 1 099 personnes sont en état critique, et le nombre de décès a augmenté de 258.Le gouvernement prévoit de lever toutes les mesures de distanciation sociale sauf le port du masque dans les lieux clos si la situation ne s’aggrave pas dans les jours à avenir. La nouvelle directive pour l’ère post-COVID-19 devrait être annoncée ce vendredi. L’enjeu est la baisse d’un cran du niveau d’alerte de l’épidémie pour la gérer sous un système médical normal.Nouveauté. A partir d’aujourd’hui, les centres de santé publics et ceux de dépistage n’effectuent plus de test antigénique. Cette décision a été prise compte tenu du recul de la propagation du virus et de l’augmentation des cabinets médicaux privés qui les proposent. Désormais, les établissements publics procèdent seulement aux tests PCR auprès des personnes âgées de plus 60 ans, les citoyens qui ont été en contact étroit avec un individu infecté, ou enfin ceux qui ont obtenu un résultat positif après un test antigénique.Par ailleurs, à propos de la pilule anti-COVID, des comprimés du traitement de Pfizer, Paxlovid, pour 150 000 personnes, seront introduits ce lundi.Enfin, les résidents étrangers en Corée du Sud qui ont déjà attrapé le virus sur le territoire n’ont plus à remettre un certificat de test négatif quand ils reviennent sur le sol sud-coréen au départ d’un autre pays.