Les cerisiers de Yeouido accueillent les festivaliers pour la première fois en 3 ans

Photo : YONHAP News

Les fameux boulevards bordés de cerisiers à Yeouido sont ouverts au public pour la première fois depuis trois ans. Pour rappel, cette promenade, symbole du printemps, avait été interdite au public depuis l’éclatement du COVID-19, au début de l’année 2020. Et hier, les lieux réputés de cet îlot en plein centre de Séoul pour ces pétales roses ont été pris d’assaut par la foule. De nombreux visiteurs ont montré un visage heureux derrière leur masque.Kim Yoo-mi, venue d’Incheon pour admirer cet épanouissement s’est dit ravie de voir toutes ces merveilles et de pouvoir enfin sentir pleinement l’arrivée du printemps. Un autre visiteur a pour sa part souhaité que l’année prochaine, les enfants puissent s’amuser sans masque. Et une jeune Séoulienne accompagnée de copines s’est réjouie de pouvoir enfin sortir pour admirer ces fleurs, une activité qui console les sud-Coréens après un long isolement infligé par la pandémie.Ces derniers au micro de la KBS n’étaient pas les seuls. Une multitude d'endroits dans le pays où les cerisiers sont en fleurs étaient bondés de visiteurs. Les amoureux ont été occupés à immortaliser ces moments tandis que les plus jeunes ont exprimé leur joie, ravis de cette magnifique sortie familiale.Cette année encore, la population a dû accueillir la saison du renouveau avec le masque, mais ces petites sorties leur ont donné espoir pour un retour à la vie normale, d’autant plus que le nombre de nouvelles contaminations quotidienne continue de diminuer.