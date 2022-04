Photo : YONHAP News

Les parents sud-coréens et chinois dépenseraient le plus d’argent pour l’éducation de leurs progénitures. C’est en tout cas ce qu’avance l’analyse du Jefferies Financial Group (JEF), relayée, samedi, par la chaîne de télévision américaine CNN.Selon cette information, le coût de la formation scolaire des enfants jusqu’à leurs 18 ans par rapport au PIB était le plus élevé en Corée du Sud. Vient ensuite la Chine et l’Italie. En revanche, en termes de rapport/coût de l’apprentissage compte tenu des revenus disponibles, c’est l’empire du Milieu qui arrive en tête.Toujours selon le JEF, ce phénomène s’expliquerait notamment par les frais élevés de l’éducation et de la garderie dans ces pays.