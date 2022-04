60 ans des relations diplomatiques : les présidents sud-coréen et israélien s’échangent des lettres

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in a échangé des lettres avec son homologue israélien Isaac Herzog, hier, à l’occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.Selon la porte-parole de la Maison bleue Park Kyung-mi, le dirigeant sud-coréen y a affirmé être ravi du progrès que Séoul et Jérusalem ont réalisé dans leurs échanges politiques, économiques, culturels et humains.Le locataire de la Cheongwadae s’est notamment félicité de la coopération exemplaire établie malgré la pandémie en évoquant la conclusion de l’accord de libre-échange (ALE) et la transaction de vaccins pour la première fois dans le monde. Pour rappel, les deux partenaires se sont échangés 780 000 doses de sérum lors de ce troc.Herzog, pour sa part, a indiqué que la Corée du Sud et Israël étaient deux nations créatives et dynamiques dotées d’une longue histoire. Selon lui, les deux peuples partagent le point commun d’avoir surmonté la difficulté après l’indépendance et réalisé un miracle économique grâce à la résolution et à la diligence. Le chef de l’Etat israélien a ajouté entendre approfondir les relations d’amitié bilatérales.Israël est le premier pays du Moyen Orient a paraphé un ALE avec la Corée du Sud en mai dernier.