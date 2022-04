Le ministre sud-coréen de la Défense au téléphone avec son homologue ukrainien

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense, Suh Wook, s’est entretenu vendredi dernier au téléphone avec son homologue ukrainien Oleksiy Reznikov, à la demande de ce dernier.Reznikov a expliqué à cette occasion la situation urgente de son pays, et Suh a réaffirmé que Séoul dénonçait l’invasion russe et se préoccupait du massacre de civils annoncé par Kyiv.L’officiel ukrainien a également remercié le soutien humanitaire des autorités sud-coréennes, et a espéré que le pays du Matin clair continuera son assistance.Le mois dernier, le gouvernement sud-coréen a fourni à l’Ukraine des équipements stratégiques tels que des casques, des tentes, des couvertures ainsi que des produits médicaux, dont la valeur s’élève à 1 milliard de wons, soit 746 000 euros.Par contre, Suh a expliqué à son interlocuteur que compte tenu de la situation sud-coréenne, il lui est difficile de fournir des armes comme l’avait récemment demandé Kyiv.