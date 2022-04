Le comité de transition envisage de légiférer l’usage unique de l’âge universel

Photo : YONHAP News

Le comité de transition projette d’officialiser l’usage unique de l’âge universel d’ici l’année prochaine. D’après son annonce faite aujourd’hui, cela a pour but d’accomplir l’une des promesses électorales du président élu Yoon Suk-yeol.Pour rappel, il existe actuellement en Corée du Sud deux façons de compter l’âge : à la coréenne, qui consiste à avoir un an dès la naissance, et à la manière dite « internationale », comme c’est le cas dans d’autres pays occidentaux comme la France. Ces deux manières d’établir l’âge provoqueraient, selon le comité, une confusion pour les services administratifs ou lors de la signature d’un contrat.Dans cette perspective, le gouvernement devrait élaborer un projet de révision de la loi administrative de base afin de le déposer avant la fin de 2022 à l’Assemblée nationale pour que cette dernière l’adopte au cours de l’année prochaine.