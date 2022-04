Les sud-Coréens se positionnent de plus en plus à droite ?

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens qui se positionnent à droite sont plus nombreux que le contraire. Cette nouvelle provient d’un rapport de l’Institut d'administration publique de Corée (Kipa) qui s’appuie sur un sondage réalisé par KSTAT Research auprès de 8 077 habitants de plus de 19 ans entre septembre et octobre derniers.Selon le résultat, 30,4 % des interrogés se considèrent conservateurs, alors que 22,8 % se sont déclarés progressistes. La proportion des gauchistes a dépassé celles des droitistes en 2017, la première année du quinquennat du président de centre-gauche Moon Jae-in avec 30,6 %. Mais ce chiffre n’a ensuite fait que régresser.Quant aux centristes, ils ont pesé 46,8 %, en enregistrant une légère baisse par rapport à l’an précédent (47,6 %). Parmi eux, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. Pour les gauchistes, on comptait davantage de messieurs tandis que le ratio des deux sexes était plutôt équilibré pour la droite.Les jeunes avaient davantage tendance à avoir une vision politique progressiste par rapport à leurs générations aînées. Cependant, leur proportion a diminué. Un fait remarquable : contrairement à l’idée reçu, plus le niveau de revenu était élevé, plus les sondés se tournés vers la gauche.Par ailleurs, les citoyens sont devenus encore moins tolérants envers les réfugiés nord-coréens et d’autres immigrés étrangers. Ceux qui ont répondu contre leur intégration dans la société représentaient respectivement 25 % et 12,9 %.Enfin, pour la principale source de conflits sociaux, le fossé entre les riches et les pauvres était le plus évoqué avec 25,4 % contre 22,1 %, il y a un an.