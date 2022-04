Las Vegas plongé dans le charme de BTS

Photo : YONHAP News

Vendredi et samedi derniers, le boys band sud-coréen BTS a démarré sa série de concerts à l’Allegiant Stadium à Las Vegas, aux Etats-Unis. Les fans venus du monde entier se sont enthousiasmés pour cet événement en remplissant le stade, plein à craquer.Peu de temps avant la prestation du 9 avril, le septuor dirigé par RM a exprimé lors d’une conférence de presse leur regret d’avoir échoué, une nouvelle fois, à décrocher un prix aux Grammy Awards. Jimin a affirmé qu’il avait une grande envie de recevoir cette distinction pour remercier ses admirateurs. V a ensuite ajouté que le groupe a accepté le résultat, mais cela n’efface pas leur déception.Les billets pour les quatre concerts ont été tous épuisés. Au total, pas moins de 200 000 personnes se déplaceront à Las Vegas pour ces représentations. En effet, cet événement est célébré par la ville entière. Les fontaines du Bellagio, l’attraction touristique mondialement connue a offert un spectacle aquatique sur le rythme des musiques des Bangtan Boys. Les principaux bâtiments du centre-ville ont tous changé leur éclairage en violet, la couleur emblématique du boysband.La municipalité a même modifié le nom de son compte Twitter « Borahaegas », le mot composé de « Borahae » qui signifie « I Purple You » en anglais et « Las Vegas ». Un hôtel de luxe a même profité de cette occasion pour proposer un menu spécial composé des plats coréens préférés des sept membres.Une touriste a indiqué qu’on n’avait pas besoin d’être « Army », le nom des fans de BTS, pour apprécier ce genre de spectacles de qualité. Les deux prochains concerts sont prévus le 15 et le 16 avril.