Photo : YONHAP News

Ce lundi a été très chaud, affichant des températures quasi estivales. En effet, dès l’aube, le mercure culminait déjà aux alentours de 15°C sur tout le territoire. Il n’a cessé de grimper pour atteindre dans l’après-midi des valeurs avoisinant les 30°C dans certaines régions, notamment à Daejeon (28°C). Les températures étaient en moyenne plus élevées au nord et au centre, avec par exemple 25°C à Séoul ou 27°C à Andong. Le littoral sud-est a été plus frais, oscillant autour des 20°C.Le ciel était cependant moins plaisant dans la matinée. Des nuages ont recouvert le pays, laissant échapper quelques gouttes sur l’île de Jeju, entre autres. Au fil de la journée, il s'est dégagé, arborant un soleil lumineux. En revanche, le Sud-est est resté grisonnant.