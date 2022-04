Zelensky : Kyiv a besoin des technologies militaires sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Le président ukrainien a affirmé que Kyiv avait besoin des technologies militaires liées à l’aviation et aux engins terrestres, tels que des tanks, dont dispose Séoul. Volodymyr Zelensky a tenu ces propos en fin d’après-midi dans un discours donné par visioconférence à l’Assemblée nationale en Corée du Sud.L'ancien comédien devenu chef de l’Etat a remercié le soutien humanitaire du gouvernement sud-coréen. Et a indiqué que le pays du Matin clair possédait plusieurs équipements militaires capables de faire barrage aux navires et aux missiles russes. Selon lui, ces armes pourraient sauver la vie de ses compatriotes. Pour rappel, Séoul a déjà envoyé à Kyiv du matériel stratégique comme des casques pare-balles, des tentes et des fournitures médicales. En revanche, il n’a pas envoyé d’armes.Selon Zelensky, tous les pays ont le droit d’être indépendant et chaque personne a le droit de ne pas mourir dans une guerre, et c’est pour cela que l’Ukraine se bat en ce moment. Il a ainsi exhorté le gouvernement sud-coréen à l’épauler pour faire face à la Russie.Le numéro un ukrainien a aussi ajouté que la Corée du Sud pouvait aider à surmonter ce conflit armé grâce au soutien de la communauté internationale, appelant cette dernière à se mobiliser pour inciter Moscou à changer sa position.