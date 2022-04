L'USS Abraham Lincoln en mer de l’Est

Photo : YONHAP News

L’USS Abraham Lincoln (CVN-72) est entré aujourd’hui en mer de l’Est. Ce porte-avions américain à propulsion nucléaire se trouve en ce moment au large des eaux internationales de la mer séparant la péninsule de l’archipel japonais et y resterait cinq jours. C’est ce qu’on a appris d’une source de l’armée sud-coréenne. Le porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense a lui aussi confirmé l’information. Boo Seung-chan a cependant refusé de donner des précisions, invoquant qu’il n’est pas convenable de dévoiler des détails de l’arsenal stratégique américain.C’est la première fois en plus de quatre ans qu’un navire de guerre américain y navigue. En novembre 2017, trois porte-avions des Etats-Unis, le Ronald Reagan (CVN-76), le Theodore Roosevelt (CVN-71) et le Nimitz (CVN-68) avaient effectué un exercice conjoint avec la Marine sud-coréenne.Le déploiement de l’Abraham Lincoln aurait pour but de donner un avertissement à la Corée du Nord, qui ourdirait une nouvelle provocation dite stratégique, plus particulièrement un essai nucléaire à l’occasion de plusieurs anniversaires ce mois-ci. Le pays communiste célébrera notamment les 110 ans de son défunt fondateur Kim Il-sung, le 15 avril, et les 90 ans de la création de son armée révolutionnaire populaire dix jours plus tard.A noter également que la date de l’envoi du navire n’est pas anodine. En effet, c’est aujourd’hui que Séoul et Washington entament ensemble leur exercice préparatoire dit CMST, ou la gestion du personnel de commandement, en amont de leur manœuvre militaire conjointe de routine, qui sera lancée mardi prochain pour une durée de dix jours.