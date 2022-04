Kim Boo-kyum reçoit le président du Parlement suédois

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen Kim Boo-kyum a reçu hier le président du parlement suédois, Andreas Norlen, actuellement en visite en Corée du Sud. L’entretien a eu lieu dans son bureau au sein du complexe gouvernemental de Séoul au sujet du renforcement de la coopération bilatérale.Le chef du gouvernement sud-coréen a d’abord rappelé la précieuse contribution de la Suède dans la reconstruction de son pays après la guerre de Corée, surtout à travers l’envoi d’équipes médicales et la construction d’un hôpital public, entre autres. Il a ensuite fait part de son souhait de voir l’amitié entre les deux nations se consolider davantage. Saisissant cette occasion, Kim a également sollicité le soutien du pays scandinave pour la candidature de Busan à l'Exposition universelle de 2030.Norlen a de son côté qualifié Busan d’être un excellent lieu pour accueillir l’événement international. Il a ensuite promis de transmettre le message de Séoul à son pays.De plus, les deux hommes ont également exprimé leur préoccupation face à l’extension de la guerre en Ukraine qui touche désormais énormément les civils. Ils ont donc souligné l’importance de trouver sans plus tarder des solutions pour remédier à ces massacres.Enfin, selon le bureau du Premier ministre, le président du parlement suédois a renouvelé son soutien à la Corée du Sud qui déploie ses efforts en vue de la dénucléarisation et de l’installation de la paix dans la péninsule coréenne.