Joe Biden pourrait se rendre à Séoul fin mai et s’entretenir en tête-à-tête avec Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Le président américain a annoncé son intention de se rendre à Tokyo aux alentours du 24 mai pour le sommet du Quad, l’alliance des Etats-Unis avec le Japon, l’Inde et l’Australie. Joe Biden en a fait part hier lors d’un entretien en visioconférence avec le Premier ministre indien Narendra Modi, selon l’agence de presse Reuters.Lors de leur entretien virtuel en mars, les dirigeants des quatre pays s’étaient engagés à se rencontrer en présentiel au printemps dans l’archipel. La date précise de cette réunion n’avait pourtant pas été évoquée. En cause, l’incertitude quant au calendrier des élections législatives en Australie. Mais la date du scrutin est désormais fixée au 21 mai. Il paraît donc possible que le Premier ministre Scott Morrison fasse lui aussi le déplacement après ces consultations.Si le voyage du chef de l’Etat américain dans la capitale nippone est suivi avec attention, c’est parce qu’il pourrait en profiter pour passer à Séoul. Certains médias étrangers ont rapporté que le successeur démocrate de Donald Trump étudiait une telle possibilité. La Corée du Sud y est, elle aussi, favorable.Le chef de la délégation d’émissaires du président élu Yoon Suk-yeol aux Etats-Unis avait affirmé le 7 avril à Washington que les deux alliés étaient sur la même longueur d’onde à l’égard de la nécessité de tenir au plus vite un nouveau sommet sud-coréano-américain et qu’ils estimaient aussi fort souhaitable de l’organiser à l’occasion d’un éventuel périple asiatique de Biden. Après son investiture en janvier 2021, celui-ci s’est entretenu à la Maison Blanche avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in et l’ex-Premier ministre japonais Yoshihide Suga. Cependant, il n’a pas encore visité les deux nations.En cas de venue du président des Etats-Unis à Séoul fin mai, celui-ci sera reçu par le successeur de Moon, qui sera officiellement investi le 10 mai. Yoon Suk-yeol sera alors le dirigeant sud-coréen à avoir eu un tête-à-tête avec son homologue américain dans le plus court laps de temps après sa prise de fonction.