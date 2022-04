Vaccin anti-COVID : le Covax attribue à Pyongyang 1,83 million de doses supplémentaires

Photo : YONHAP News

Le Covax, le mécanisme de soutien à la vaccination dans les pays en voie de développement, qui avait annulé sa livraison de vaccins anti-COVID destinés à la Corée du Nord, vient d’attribuer à nouveau près de 1,83 million de doses au royaume ermite. C’est ce qu’on peut constater aujourd’hui sur le tableau de bord du marché des vaccins contre le coronavirus, présenté par l’Unicef en tant que coordinateur des achats et spécialiste de la passation des marchés désignés du Covax. Les types de sérum ne sont pourtant pas précisés.Pour rappel, ce dispositif a alloué cette année quasiment 1,3 million de doses de vaccin AstraZeneca et 252 000 de Covovax produits par Novavax, mais Pyongyang n'a pas exprimé sa volonté de les recevoir. Il a donc alors annulé au début du mois toute attribution réservée au pays communiste.Intervenu dans une émission de Radio Free Asia (RFA), un porte-parole de COVAX a d'ailleurs expliqué le 1er avril qu’aucun projet de livraison de vaccins n’a été prévu pour la Corée du Nord. Il a ensuite fait savoir que, si le régime de Kim Jong-un n’acceptait pas les doses attribuées, ces dernières seraient redistribuées à d’autres nations. Les regards se tournent désormais vers les autorités nord-coréennes pour savoir si elles afficheront cette fois-ci leur volonté de les récupérer.Affirmant être exempt de la pandémie, la Corée du Nord contrôle ses frontières depuis plus de deux ans pour des raisons sanitaires et accepte des assistances externes de façon limitée. Actuellement, elle est le seul pays au monde, avec l'Erythrée, à ne pas avoir lancé de campagne vaccinale contre le COVID-19.