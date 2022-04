Kyoto 1 : un 4e corps des 6 marins sud-coréens retrouvé au large de Taïwan

Photo : YONHAP News

Un nouveau corps a été retrouvé au large de Taïwan, où avait fait naufrage jeudi dernier, le navire Kyoto 1 transportant six sud-Coréens.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le cadavre a été découvert hier après-midi près de l'archipel de Penghu, et confirmé être celui d’un marin à bord du bateau. Il s’agit du quatrième corps récupéré. Des opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent pour retrouver les deux autres disparus.Les autorités taïwanaises et la Police maritime sud-coréenne sont aussi à pied d’œuvre pour déterminer la cause exacte de l’accident.Pour rappel, le Kyoto 1 de 322 tonnes, battant pavillon de la Sierra Leone, se dirigeait jeudi vers le port de Batam en Indonésie depuis la ville sud-coréenne de Busan en remorquant le Kyoto 2, qui ne transportait aucun équipage. Vers 9h50, il a émis des signaux de détresse, avant de disparaître.