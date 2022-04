Service militaire : le rayonnement national est le critère numéro un de l'exemption selon un député du PPP

Photo : YONHAP News

Le représentant Sung Il-jong du Parti du pouvoir du peuple (PPP) au sein de la commission parlementaire de la défense nationale, a misé sur une rapide validation de l’amendement de la loi sur le service militaire en faveur du groupe de k-pop BTS. Il a souligné que le critère le plus important pour l’exemption du service militaire est la contribution au rayonnement de l’Etat. C’est ce qu’il a fait savoir dans une interview diffusée aujourd’hui sur la chaîne MBC.D’après le député de la future formation gouvernementale, les enjeux de cette loi concernent l’équité et l’intérêt public et dépassent donc les clivages politiques. C’est pourquoi il ne devrait y avoir aucune divergence d’opinion au sein de la classe politique.La loi actuelle permet aux artistes ou sportifs récompensés dans 42 concours internationaux d'être exemptés du service militaire obligatoire. Les prestigieuses cérémonies qui priment les vedettes comme les Grammy Awards, les Billboard Music Awards ou les American Music Awards n’y apparaissent pourtant pas.Dans ce contexte, de plus en plus de voix s’élèvent pour modifier la loi sur le service militaire pour que les chanteurs de k-pop puissent bénéficier d’une telle exception. En effet, la valeur économique d’une médaille d’or remportée aux Jeux Olympiques est estimée à 259 milliards de wons, à savoir plus de 192,4 millions d’euros, alors que les retombées économiques d’une première place au classement du Billboard s’élèvent à 1 700 milliards de wons, soit plus de 1,26 milliard d’euros.Cependant, un mouvement d'opposition au projet de révision de la loi est observé chez des jeunes vingtenaires. A ce propos, l'élu du PPP a pointé du doigt la nature de la partialité de ce règlement actuel en proposant un débat public afin d’obtenir l’accord de la population.