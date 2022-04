La nouvelle administration Yoon opte pour l’usage unique de l’âge universel

Photo : YONHAP News

Lorsque vous demandez à un sud-Coréen quel âge il a, après une petite hésitation il vous répondra qu’il a tel âge à la coréenne, puis tel âge à l’universel. Car il existe ici deux façons de compter l’âge : à la coréenne donc, qui consiste à avoir un an dès la naissance, et à la manière dite internationale, comme c’est le cas dans d’autres pays occidentaux tels que la France où on commence à avoir un an, 365 jours après sa venue au monde.Ces deux manières d’établir l’âge provoqueraient, selon le comité de transition de Yoon Suk-yeol, une confusion pour les services administratifs ou lors de la signature d’un contrat. Du coup, seul l’âge universel sera utilisé sous la prochaine administration Yoon.Pour vous donner une idée du genre de confusion justement : au pays du Matin clair, un bébé né en décembre a deux ans dès janvier de l’année suivante. Mais quel est son âge occidental qu’on utilise pour réserver, par exemple, un billet d’avion ? Un vrai casse-tête même pour les parents qui se mettent donc à recalculer à partir de sa date d’anniversaire afin de payer moins cher.Un autre exemple, l’âge demandé lors d’un recrutement. Parfois des plaintes sont déposées de la part de ceux qui ont postulé en tenant compte de l’âge coréen mais cela n’a pas été le cas et vice-versa.L’objectif du comité de transition est de faire utiliser uniquement l’âge universel d’ici l’année prochaine. D’après son annonce faite lundi, cela a pour but d’accomplir l’une des promesses électorales du président élu. Dans cette perspective, le gouvernement devrait élaborer un projet de révision de la loi afin de le déposer avant la fin de 2022 à l’Assemblée nationale pour que cette dernière l’adopte au cours de l’année prochaine.