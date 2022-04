COVID-19 : détection d’un premier cas de variant XL

Photo : YONHAP News

Un premier cas de variant XL du coronavirus a été repéré en Corée du Sud. Il s’agit d’un patient asymptomatique, testé positif le 23 mars. Il aurait achevé son schéma vaccinal complet de trois injections.Le mutant en question, issu d’une recombinaison entre deux sous-variants d’Omicron déjà existants, BA.1 et BA.2, a été détecté pour la première fois au Royaume-Uni en février. Depuis, un total de 66 cas y ont été comptabilisés.Si les autorités sanitaires sud-coréennes estiment que son taux de transmissibilité n’est pas très élevé, elles observent à la loupe l’évolution de la situation.Par ailleurs, l’épidémie continue de reculer. Ces dernières 24 heures, quelque 217 000 contaminations supplémentaires ont été recensées, 55 000 infections de moins qu’une semaine plus tôt.Même constat pour le chiffre des décès. 171 victimes additionnelles ont été enregistrées en l’espace de 24 heures. C’est la première fois depuis le 16 mars qu’il tombe en dessous de 200.Le nombre quotidien moyen de nouveaux cas de COVID-19 de la première semaine d’avril a lui aussi régressé de 28,6 % sur sept jours. De plus, selon les autorités de santé, les malades admis en soins intensifs et les décès sont désormais eux aussi sur la pente descendante. Seule ombre au tableau : les plus de 60 ans représentent 90 % des victimes. L’ouverture de la quatrième dose de vaccin pour les seniors devrait être de ce fait annoncée demain.Dans ce contexte, le prochain ministre de la Santé désigné Jeong Ho-yeong a annoncé que l’administration de Yoon Suk-yeol mettrait en place des protocoles sanitaires en considération de la fatigue pandémique des sud-Coréens et du scénario du pire.Par ailleurs, les mesures de distanciation sociale en vigueur arrivent à leur échéance ce dimanche. Celles à appliquer dès le lendemain seront annoncées ce vendredi. Beaucoup estiment que la plupart des contraintes seront alors levées, sauf le port du masque en intérieur.