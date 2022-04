Réforme du Parquet : poursuite du bras de fer entre le Minjoo et ses détracteurs

Photo : YONHAP News

L’épreuve de force se poursuit entre le Minjoo, la formation de Moon Jae-in, et le Parquet. Le premier cherche à légiférer en vue de priver complètement le second du droit des investigations pour ne l’autoriser désormais qu’à inculper les personnes soupçonnées d'un crime.Pour le parti au pouvoir, le temps presse, puisqu’il veut faire voter la loi concernée avant la fin du quinquennat de Moon, le 9 mai. Le cas échéant, le prochain chef de l’Etat pourra exercer son droit pour mettre son veto au texte.Le Minjoo doit alors réunir cet après-midi tous ses députés pour acter ou non son initiative. Bien sûr, certains de ses élus réclament la prudence.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et les procureurs s’indignent. La future formation présidentielle est allée jusqu’à dire que le Minjoo cherche à adopter la législation afin d’empêcher le ministère public d’ouvrir des enquêtes sur les personnalités de son camp. Le PPP dénonce aussi un refus de reconnaître la défaite de son candidat à la récente élection présidentielle.Le procureur général Kim Oh-soo, nommé pourtant par Moon Jae-in, est lui aussi opposé à la réforme. Il a déclaré aujourd’hui aux journalistes souhaiter que le Minjoo fasse un choix sage lors de son assemblée générale. Hier, il a laissé entendre qu’il pourrait même quitter son poste, s’il est décidé que son institution ne serait plus capable de mener des enquêtes.Des universitaires et des associations d’avocats expriment eux aussi leur objection au projet. Ils revendiquent un examen suffisant et un consensus national avant de voter la loi.