L’AMRO prévoit une croissance de 3 % pour la Corée du Sud en 2022

Photo : YONHAP News

Le Bureau de recherche macroéconomique de l’Asean+trois, à savoir la Corée du Sud, la Chine et le Japon, connu sous le nom d’AMRO, prévoit cette année une progression de 3 % du PIB sud-coréen, portée par la hausse de la consommation intérieure. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère de l’Economie et des Finances. En revanche d’après lui, l’organisation affiche son pessimisme pour 2023. En effet, elle table sur une croissance de 2,6 %.S’agissant de l’inflation, l’AMRO estime qu’elle s’élèvera à 2,9 % cette année, contre 3,5 % pour l’ensemble des membres de l’Association des nations d’Asie du Sud-est et des trois principaux pays d’Asie du Nord-est.Sans surprise, la guerre prolongée entre la Russie et l’Ukraine est citée comme le premier facteur de risque qui menace l’économie régionale.