Météo : des températures toujours très élevée pour la saison

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui encore le mercure s’est envolé, atteignant cette fois-ci les 30°C, une première cette année. Déjà très haut dans la matinée, avec 16°C à Séoul, à Busan et sur l’île de Jeju, 17°C à Daegu et jusqu’à 18°C à Gangneung, le thermomètre a continué à grimper, surtout dans le centre du pays. Météo-Corée annonce également que les températures sont supérieures de 5-10°C aux normales de saison.En effet, les valeurs enregistrées cet après-midi dans cette zone étaient les plus élevées : 27°C à Daejeon, 29°C à Andong, et donc 30°C à Daegu, réputée pour ces grosses chaleurs. De plus, Gwangju, dans le Sud-ouest a culminé à 28°C. La région métropolitaine et les villes de Busan et Jeju étaient assez fraîches, à 21°C.Par ailleurs, le temps a été très mitigé tout au long de la journée. Ce matin, des nuages plus ou moins menaçants ont survolé le territoire tandis que dans l’après-midi le ciel s’est levé sur la majorité du pays. A noter que des averses sont attendues dans la soirée sur la capitale et ses alentours.