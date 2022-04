La Corée du Sud n’envisage pas de fournir des armes à l’Ukraine

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’est montrée sceptique vis-à-vis de la demande d’armes du président ukrainien formulée lundi. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a annoncé hier dans un briefing que Séoul participait aux efforts de la communauté internationale pour résoudre le conflit de façon pacifique, y compris avec les sanctions économiques imposées à la Russie.Selon Choi Young-sam, le gouvernement sud-coréen a apporté à Kyiv une aide humanitaire de 10 millions de dollars dont du matériel médical, et a annoncé une enveloppe supplémentaire de 30 millions de dollars. Et il continue également d’envoyer des équipements stratégiques.Un responsable du ministère a confirmé devant les journalistes qu'une livraison d’armes n’était pas à l’ordre du jour pour le moment.Pour rappel, le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé le soutien de Séoul dans un discours donné avant-hier en visioconférence à l’Assemblée nationale en Corée du Sud, indiquant que son pays avait besoin des technologies militaires sud-coréennes liées à l’aviation et aux engins terrestres.