Asiana Airlines va reprendre ses vols vers Paris à partir de juin

Photo : YONHAP News

Asiana Airlines relancera, en juin, les liaisons Incheon-Paris et Incheon-Rome conformément à la directive du gouvernement sud-coréen consistant à augmenter progressivement le nombre de vols internationaux.D’après l’annonce faite par la deuxième compagnie aérienne du pays, elle projette de desservir la ligne reliant Incheon et Roissy trois fois par semaine à partir du 22 juin. Quant à celle entre le plus grand aéroport sud-coréen toujours et la capitale italienne, deux fois par semaine à compter du 18 juin. Ces deux itinéraires sont suspendus depuis deux ans et demi, à savoir dès le début de la crise sanitaire.De plus, fin mai, Asiana Airlines rehaussera le nombre de vols hebdomadaires Incheon-Francfort et Incheon-Londres, respectivement de 4 à 5 et de 2 à 3. Elle envisage également d’augmenter la fréquence des trajets vers des destinations européennes et américaines.Avant cela, le gouvernement avait annoncé un plan visant à multiplier le nombre de vols internationaux réguliers à partir de mai, de 420 vols hebdomadaires ce mois-ci à 520 en mai et 620 en juin. Son objectif est de retrouver d’ici novembre 50 % du niveau d’avant l’éclatement de la pandémie.