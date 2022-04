Le nombre de travailleurs augmente de 831 000 en mars

Photo : YONHAP News

La situation de l’emploi continue de s’améliorer en Corée du Sud. Selon les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de travailleurs du mois dernier a progressé de 831 000 sur un an pour atteindre 27,8 millions. Le chiffre est en hausse pour le 13e mois consécutif même si la reprise est moins importante par rapport à janvier et à février, où une augmentation de plus d'un million avait été constatée. C’est du jamais vu pour un mois de mars depuis 2002.Le taux d’emploi chez les plus de 15 ans s’est accru de 1,6 point avec 61,4 %, et celui chez les 15-64 ans, en âge de travailler, s’est élevé à 67,8 %.Plus précisément, les secteurs de la santé et du bien-être social ont embauché 251 000 nouveaux travailleurs, et l’industrie manufacturière et celle du service de l’éducation ont également connu un accroissement.En revanche, le domaine des achats en gros et au détail a perdu 32 000 salariés. Face à la propagation du variant Omicron, l’hôtellerie et la restauration ont aussi enregistré une baisse de 20 000.Le nombre de chômeurs a pour sa part chuté de 342 000 pour s’établir à 873 000, entraînant ainsi une diminution de 1,3 point du taux de chômage, dorénavant à 3 %. La population inactive a régressé depuis 13 mois et s’établit à 16,6 millions.D’après le Kostat, l’emploi se porte certes mieux ces derniers temps, mais il est difficile de prévoir l’avenir, rempli d’incertitudes.