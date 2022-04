COVID-19 : la campagne de vaccination de la 4e dose sera lancée auprès des seniors

Photo : YONHAP News

Le coronavirus perd du terrain en Corée du Sud. En l’espace de 24 heures, 195 419 nouveaux cas ont été détectés, soit près de 100 000 de moins qu’il y a une semaine. Le nombre de patients en état grave s'est établi à 1 014, et celui de morts a augmenté de 184. Le nombre de malades qui se soignent à domicile a reculé en dessous du million et le taux d'occupation de lits en réanimation a également baissé à 54,6 %.Toutefois, le gouvernement estime qu’il est encore tôt pour être totalement rassuré. Le ministre de la Santé Kwon Deok-chul a affirmé, ce matin, lors d’une réunion quotidienne sur la lutte sanitaire, qu’un nombre non négligeable de personnes dissimulaient leur contamination, et que le variant XL venait d’être repéré dans le pays.En effet, Séoul estime qu’il serait difficile d'atteindre l'immunité collective et que la propagation à petite échelle devrait se réitérer. Comme d'autres pays, la Corée du Sud mise sur la coexistence avec le virus plutôt qu’une fin définitive de l’épidémie.Les autorités sanitaires ont donc décidé d’élargir la vaccination de la quatrième dose aux personnes âgées, compte tenu du fait que plus de 20 % des malades ont plus de 60 ans, et que les seniors présentent beaucoup plus de risques d’être dans un état critique ou de décéder. Selon Kwon, cette décision a été prise après l’analyse de la tendance des autres pays, comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que l’examen sur l’efficacité et la sécurité de cette nouvelle piqure de rappel.Les réservations seront disponibles dès lundi prochain pour se faire inoculer à compter du 25 avril. Il est également possible de profiter des vaccins restants sans prendre de rendez-vous à partir de demain. L'exécutif recommande surtout aux plus de 80 ans de recevoir une nouvelle dose. Jusqu’à présent, seuls les résidents des Ehpad et les personnes ayant un déficit immunitaire ont fait l’objet de cette injection supplémentaire depuis février.Par ailleurs, le siège central de la lutte sanitaire prévoit de rendre public après-demain les nouveaux dispositifs de distanciation sociale adaptés au retour progressif à la vie normale.Enfin, le gouvernement lèvera demain la mise en garde spéciale contre les voyages à l’étranger appliquée il y a deux ans.