DIA : Pyongyang développe ses missiles balistiques sous couleur de projet spatial

Photo : YONHAP News

Pyongyang teste ses missiles sous prétexte de programme spatial pacifique. C’est ce qu’analyse un rapport sur les défis de la sécurité spatiale, publiée hier par la Defense Intelligence Agency (DIA), l’organisme sous la tutelle du Pentagone aux Etats-Unis.Le document a indiqué que la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l’Iran étaient des pays menaçants, et que le projet de l’exploration interplanétaire du régime de Kim Jong-un avait fourni des données précieuses qui peuvent être servies au développement de missiles balistiques à longue portée et à plusieurs étages.Ses auteurs ont également dévoilé qu’en 2020 le royaume ermite avait mené plusieurs cyber-opérations sur l’industrie de la défense des pays partenaires de Washington pour détruire ses réseaux. Et d’ajouter que le groupe de hackers nord-coréens a notamment visé le secteur interstellaire, et que si leurs activités ne sont pas entravées, elles faciliteront l’évolution des armes et du système spatial.La DIA a ainsi estimé que le site de lancement de satellite de Sohae et l’installation de la surveillance spatiale de Pyongyang ont soutenu ses tirs de satellites en 2012 et en 2016.Dans la foulée, le rapport a rappelé que le dirigeant nord-coréen avait annoncé en janvier de l'année dernière son projet de lancement d’un satellite dans un avenir proche. Selon lui, Kim Jong-un met le paquet pour parfaire les compétences du régime liées à l’espace, ce qui laisse entrevoir une possible fabrication de satellites pour mener à bien cet objectif.