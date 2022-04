Séoul envisage de débloquer 200 milliards de wons pour la fusion des technologies liées à la 5G

Photo : YONHAP News

Le gouvernement projette d’investir plus de 200 milliards de wons, une somme équivalente à 150 millions d’euros, pour la fusion des technologies liées à la 5G.Le premier vice-ministre des Finances Lee Eog-weon en a fait part ce matin lors de sa visite chez un équipementier de la 5G, Innowireless.Plus concrètement, l’exécutif entend élargir les réseaux de la cinquième génération des standards dans les petits districts du pays pour les rendre plus accessibles aux zones rurales d’ici 2024, à travers les réseaux gérés conjointement par les opérateurs de télécommunication locaux.Parallèlement à cela, l’administration entend débloquer un peu moins de 200 milliards de wons supplémentaires pour développer des technologies clés de la 6G et d’augmenter le nombre de centres de recherches spécialisé dans ce domaine, de trois actuellement à sept d’ici 2025.Le vice-ministre a notamment réaffirmé la volonté de l’État de fournir un soutien sans réserve pour la recherche et le développement (R&D), la formation des élites du secteur ainsi que la révision de la législation concernée pour promouvoir les nouvelles industries.