Sondage : le PPP devance le Minjoo aux élections régionales

Photo : KBS News

Il reste moins de 50 jours avant les élections régionales prévues le 1er juin. Quel parti politique comptera le plus d’élus ? Selon un sondage d’opinion de la KBS, 38,6 % des interrogés ont déclaré qu’ils voteront pour un candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la future formation présidentielle. Le Minjoo, quant à lui, a recueilli 27,7 %.En détail, 38,5 % des centristes n’ont pas encore pris leur décision, et ce chiffre a reculé à 20,9 % chez les progressistes et à 15 % chez les conservateurs.Alors, que signifient ces scrutins pour les électeurs ? Plus de la moitié des sondés ont répondu vouloir soutenir les hommes politique du PPP afin de faciliter les tâches de la nouvelle administration de Yoon Suk-yeol qui arrivera au pouvoir le mois prochain. Par contre, 38,4 % avaient l’intention de canaliser son pouvoir en confortant les candidats des camps de l’opposition.Parmi ceux qui ont soutenu Lee Jae-myung, le prétendant du Minjoo lors de la dernière élection présidentielle, 16 % ont accordé plus d’importance à la stabilité du gouvernement qu'à leur propre orientation politique. Selon un responsable du cabinet Hankook Research ayant réalisé l’enquête, même les défenseurs du parti au pouvoir sortant ont tendance à espérer un meilleur déroulement des affaires politiques.Par ailleurs, 24,3 % comptent exprimer leur suffrage pour le renouvellement du mandat des gouverneurs actuels, tandis que 43,4 % ont donné une réponse inverse.Quel est le facteur alors qui influence le plus le choix des électeurs ? La compétence des candidats est arrivée en tête avec 40 %. Viennent ensuite les promesses électorales et les partis auxquels ils appartiennent.Le sondage a été mené auprès de 1 000 hommes et femmes par téléphone, avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 3,1 points. Le taux de réponse s’établi à 19,2 %. Pour en savoir plus, direction le site officiel de la KBS.