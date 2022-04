Marché mondial de l’automobile : 8 voitures sur 100 sont « made in Korea »

Photo : YONHAP News

En dépit de la pénurie de semi-conducteurs pour les automobiles, les voitures sud-coréennes ont réussi à engranger plus de part de marché en 2021.D’après les données publiées aujourd’hui par l’Association coréenne de l’industrie automobile (KAMA), la part de marché mondial dans ce domaine détenue par les marques « made in Korea » a progressé de 7,4 % en 2020 à 7,9 % l’an dernier.Par région, c’était aux Etats-Unis où les véhicules sud-coréens ont affiché la hausse la plus considérable, avec 21,6 %. En Europe aussi, une légère progression a été remarquée grâce à la belle performance des SUV et des nouveaux modèles de voitures électriques. Par contre, en Chine, les ventes ont chuté de 25 %, enregistrant ainsi une baisse pour la quatrième année consécutive.Par ailleurs, les constructeurs automobiles du pays du Matin clair arrivaient en tête avec 30,9 % de part du marché, suivis par les entreprises japonaises avec 25,6 %.