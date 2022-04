Future administration Yoon : sélection de huit autres ministres

Photo : YONHAP News

Le président élu Yoon Suk-yeol poursuit la formation de son gouvernement. Cet après-midi il a annoncé la liste de huit autres ministres.Tout d’abord, Park Jin et Kwon Young-se, deux députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP), future formation présidentielle, ont été affectés respectivement aux Affaires étrangères et à la Réunification.Han Dong-hoon, un des proches procureurs de l’ancien patron du Parquet, a pour sa part été choisi au poste de garde des Sceaux. Quant au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, il sera confié à Lee Sang-min, ex-chef adjoint de la Commission nationale de l'anti-corruption et des droits civils, et le ministère de l’Environnement doit être dirigé par Han Wha-jin, chercheuse honoraire de l'Institut coréen de l'environnement.Kim In-chul, ex-président de l’université Hankuk des études étrangères, a pour sa part été retenu à la fois comme vice-Premier ministre et ministre de l’Education. Ensuite, à la tête du ministère des Océans et de la Pêche, Cho Seung-hwan, ancien directeur de l’Institut de recherche en sciences et technologies marines de Corée (KIOST) a été sélectionné, tandis que la députée du PPP Lee Young prendra les rênes du ministère des PME et des Startups.Ce n’est pas tout. Yoon a également désigné comme chef de cabinet, Kim Dae-ki, ancien secrétaire de la Cheongwadae à la coordination politique sous l'administration Lee Myung-bak.Etaient présents à la conférence de presse, le Premier ministre désigné Han Duck-soo ainsi que les candidats aux postes de ministre, sauf Park Jin, atteint du COVID, et Lee Young en déplacement aux Etats-Unis.Le nouveau ministre de l'Emploi et du Travail et celui de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales seront dévoilés plus tard.