Photo : YONHAP News

Le changement des conditions météorologiques a été remarquable aujourd’hui. Dans la matinée déjà, une certaine fraîcheur pouvait être ressentie, du fait du vent et de la grisaille. Et dans l’après-midi, le thermomètre est resté quasiment identique, constatant ainsi une chute de plus de 10°C par rapport à hier.En effet, il a fait 15°C à Séoul, 12°C à Gangneung, 14°C à Daegu, qui a enregistré un différentiel thermique de 16°C, ou encore 16°C à Busan. Les températures étaient légèrement plus plaisantes dans le sud-ouest du territoire avec une moyenne de 20°C.En revanche, le temps a été assez calamiteux, alternant entre nuages gris et précipitations printanières. Un vent frais a également soufflé au pays du Matin clair, renforçant la sensation de froid.