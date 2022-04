La montée en flèche du cours du blé impacte le coût des denrées alimentaires

Photo : YONHAP News

Le prix du « kalguksu », le bol de nouilles à la coréenne a franchi la barre des 8 000 wons, soit 6 euros. C'est la première fois que ce plat populaire dépasse ce seuil.La guerre en ukrainienne et la hausse des coûts du transport maritime auraient engendré l’augmentation de ces tarifs. En effet, la Russie et l'Ukraine représentent 29 % des exportations mondiales du blé.Selon l'Institut coréen de l'économie rurale (Krei), le marché à terme du blé à Chicago a atteint le 12 avril, 405,55 dollars la tonne, soit une hausse de 75,8 % par rapport à il y a un an. Il a même affiché 475,46 dollars le 7 mars, soit un prix doublé en glissement annuel. Et la flambée du prix de la céréale a un impact direct sur le coût de la restauration hors domicile au pays du Matin clair.D'après l'Agence des consommateurs de Corée, les plats dont l'ingrédient principal est le blé s'achètent de plus en plus cher. Les restaurants dans la ville de Séoul fixent le prix du « kalguksu » à 8 113 wons, un peu plus de 6 euros, soit 8,7 % de plus sur un an. Quant au « naengmyeon », les nouilles froides, elles coûtent 9,962 wons en moyenne, l'équivalent de 7,5 euros. Le « jjajangmyeon », les nouilles à la sauce de soja noire, n'est pas épargné non plus, avec une hausse de 9,4 %.En revanche, les autres mets qui ne contiennent pas de blé ont présenté une hausse plutôt modérée, avec, par exemple, 7 % pour le « bibimbap » et 3,5 % pour la poitrine du porc.Le Krei a prévu que la tendance haussière se poursuivrait, avant d'appeler le gouvernement à renforcer, à court terme, les mesures de soutien financier et fiscal. Il demande également, à moyen et long termes, de diversifier les fournisseurs et de renforcer l'autosuffisance céréalière et le système d'approvisionnement en la matière.