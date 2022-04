L'Onu accorde l'exemption des sanctions contre la Corée du Nord pour l'aide aux combustibles

Photo : YONHAP News

Le Comité des sanctions contre la Corée du Nord des Nations unies a levé les mesures punitives à l’encontre du projet en aides en « yeontan », des briquettes cylindriques d'anthracite.La commission a fait savoir aujourd'hui via son site internet que cette indulgence avait été accordée le 5 avril dernier au « Mouvement du partage d’yeontan dans la péninsule ». Cette ONG sud-coréenne est autorisée à fournir 173 types d’outils dont le transporteur et quelques 14 000 foyers habitant Gosong, Onjeong et Samilpo, des villes situées au-dessus du 38e parallèle en bénéficieront.L’organe onusien a d'ailleurs précisé que cette exemption avait été actée pour prévenir des maladies infectieuses d'origine hydrique ou alimentaire à travers ces combustibles qui servent à désinfecter l'eau et la nourriture.L’ensemble des provisions partiront du port de Busan, au sud-est de la péninsule, et arriveront à Wonsan, une ville portuaire nord-coréenne au bord de la mer de l'Est.La durée de cette exemption des sanctions est d'un an et le transport des cargaisons doit s'effectuer en une seule fois.Créée en 2004, l'ONG en question avait déjà apporté ces ressources à la population de la ville de Gaesong et du mont Geumgang, toujours situés en Corée du Nord.